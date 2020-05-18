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Пандемия COVID-19. Правительство Испании планирует выплачивать гражданам по €460 в месяц из-за коронавируса

Выплаты обойдутся правительству Испании в €3–3,5 млрд в год, сообщил министр социального обеспечения Хосе Луис Эскрива.

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Испания находится на пятом месте по количеству заболевших в мире
Испания находится на пятом месте по количеству заболевших в мире
Фото: EPA

Гражданам Испании планируют выплачивать ежемесячный базовый доход из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

По информации издания, на следующей неделе правительство страны утвердит это решение. Первоначально оно охватит не менее 100 тыс. семей, наиболее пострадавших от последствий пандемии. 

Каждый взрослый будет получать ежемесячно не менее €462 независимо от наличия других доходов. Позднее правительство планирует распространить программу и на другие категории граждан.

По словам министра социального обеспечения Хосе Луис Эскрива, выплаты обойдутся правительству в €3–3,5 млрд в год. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,73 млн человек, более 315 тыс. из них умерли, 1,74 млн выздоровели.

Испания находится на пятом месте по количеству заболевших в мире. В стране 230 698 человек инфицированы, из них – 27 563 умерли, 146 466 – выздоровели.

Теги: Испания, правительство, доходы, выплаты, пострадавшие, инфекция, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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