Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Из-за пандемии коронавируса корейский футбольный клуб заполнил трибуны секс-куклами. Видео

Южнокорейская футбольная команда "Сеул" оказалась в центре скандала после того, как разместила на трибунах секс-куклы. Как сообщило издание Korea Herald, 17 мая "Сеул" (это один из самых популярных футбольных клубов в стране) играл первую домашнюю игру после старта сезона К-Лиги. Поскольку матч проходил без зрителей из-за эпидемии коронавируса, команда решила частично заполнить трибуны манекенами. Как оказалось, это были секс-игрушки, на некоторых была размещена реклама порносайтов. Представитель "Сеула" Ли Чжи Хун сказал BBC, что клуб недостаточно тщательно изучил направление работы компании Dalcom, которая поставила манекенов. По словам Ли Чжи Хуна, он обратил внимание, что манекены "очень человечные", но ему даже в голову не пришло, что это могут быть секс-игрушки. Футбольные фанаты раскритиковали команду. 18 мая "Сеул" принес извинения болельщикам. Издание Sports Seoul отметило, что команду могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Матч с ФК "Кванджу" закончился со счетом 1:0.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Корейскому клубу пришлось извиняться за секс-куклы на трибунах
Корейскому клубу пришлось извиняться за секс-куклы на трибунах
Фото: EPA

Чемпионат Южной Кореи стартовал 8 мая. Матчи первенства проходят без зрителей в связи с пандемией коронавируса.

По состоянию на 18 мая, по данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в стране коронавирус подтвержден у 11 065 человек, из них 263 умерли. За последние сутки вирус выявили у 15 корейцев. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,74 млн человек, более 315,8 тыс. из них умерли, 1,74 млн выздоровели.

видео

Видео: E.Y.O. / YouTube
Теги: футбол, Южная Корея, Сеул, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS