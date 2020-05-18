Из-за пандемии коронавируса корейский футбольный клуб заполнил трибуны секс-куклами. Видео

Чемпионат Южной Кореи стартовал 8 мая. Матчи первенства проходят без зрителей в связи с пандемией коронавируса.

По состоянию на 18 мая, по данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в стране коронавирус подтвержден у 11 065 человек, из них 263 умерли. За последние сутки вирус выявили у 15 корейцев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,74 млн человек, более 315,8 тыс. из них умерли, 1,74 млн выздоровели.