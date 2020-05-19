В Южной Корее заявили, что больные с повторным COVID-19 не заразны

Корейские медики провели лабораторные анализы 108 случаев повторных положительных тестов на COVID-19 и эпидемиологические расследования 285 случаев, чтобы определить, следует ли помещать пациентов в двухнедельный карантин после выписки из больницы.

В Южной Корее подтверждено заболевание у более чем 11 тыс. человек, из них 263 – умерли Фото: EPA

Корейский центр контроля заболеваний заявил, что пациенты, у которых повторно был подтвержден положительный результат на коронавирус, не заразны. Соответствующее исследование было опубликовано на сайте центра 18 мая.

Корейские медики провели лабораторные анализы 108 случаев повторных положительных тестов на COVID-19 и эпидемиологические расследования 285 случаев, чтобы определить, следует ли помещать пациентов в двухнедельный карантин после выписки из больницы. Медицинские работники проверили 790 близких контактов из 285 случаев, которые повторно заразились, но не обнаружили инфекций, связанных с выздоровевшими пациентами.

Директор Корейского центра Чон Юн-Кен сказала, что медики пока не могут сказать, почему некоторые пациенты повторно заболевают, однако эксперты Центра считают, что тест методом полимеразной цепной реакции может выявлять частицы мертвого вируса.

Когда положительный образец выделили и культивировали, по результатам повторного ПЦР-исследования коронавирус не нашли. Таким образом, люди, которые переболели коронавирусом и получили положительный результат после повторного тестирования, на самом деле не были заразны, отметила глава Центра.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. К 18 мая в мире коронавирусом заразились 4,71 млн человек, умерли 315,2 тыс., выздоровели около 1,73 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса. В Южной Корее, по данным университета, подтверждено заболевание у более чем 11 тыс. человек, из них 263 – умерли.