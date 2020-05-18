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В Украину специальными авиарейсами вернулись более 550 человек

17 мая аэропорт Борисполь принял четыре пассажирских специальных авиарейса из Лиссабона, Милана, Дубая и Аликанте.

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Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд из Украины 20,2 тыс. человек
Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд из Украины 20,2 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

В Украину накануне специальными авиарейсами вернулось более 550 человек. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Отмечается, что 17 мая в аэропорт Борисполь прибыли самолеты из Лиссабона, Милана, Дубая и Аликанте.

Украинские пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела среди прибывших в Украину обнаружено не было. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения прилетевшие в Борисполь граждане установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд из Украины 20,2 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,73 млн человек, более 315 тыс. из них умерли, 1,44 млн выздоровели.

В Украине по состоянию на 18 мая коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.

Теги: Украина, Борисполь, аэропорт, пограничники, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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