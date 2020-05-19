Все случаи коронавируса в Украине. Интерактивная карта
По состоянию на 19 мая общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 18 876 человек (+260), 548 из них умерли (+13), 5632 выздоровели (+356). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (2359), Черновицкой (2742) и Киевской (1245) областях. "ГОРДОН" отметил на карте все случаи инфицирования.
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