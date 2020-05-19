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Все случаи коронавируса в Украине. Интерактивная карта

По состоянию на 19 мая общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 18 876 человек (+260), 548 из них умерли (+13), 5632 выздоровели (+356). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (2359), Черновицкой (2742) и Киевской (1245) областях. "ГОРДОН" отметил на карте все случаи инфицирования.

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В мире коронавирусом заразилось 4,82 млн человек, умерло больше 318 тыс.
В мире коронавирусом заразилось 4,82 млн человек, умерло больше 318 тыс.
Фото: EPA (архив)

Карта обновляется ежедневно на основании официальной сводки Министерства здравоохранения Украины.

МУЛЬТИМЕДИА
Инфографика: Gordonua.com

Темпы распространения COVID-19 в Украине

МУЛЬТИМЕДИА

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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