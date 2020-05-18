В ВСУ зафиксировано четыре новых случая COVID-19

По состоянию на 18 мая в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 40 человек.

На изоляции (в том числе на самоизоляции) находятся 199 украинских военнослужащих Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано четыре новых случая COVID-19. Об этом 18 мая в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что один сотрудник ВСУ находится на лечении в Староконстантиновской центральной районной больнице в Хмельницкой области. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Еще трое военнослужащих (два в Ровенской и один в Киевской области) лечатся дома под наблюдением медиков. Состояние их здоровья также удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Всего по состоянию на 7.00 18 мая в ВСУ коронавирусом инфицированы 40 человек. За время пандемии выздоровели 78 человек, двое умерли.

На изоляции (в том числе на самоизоляции) находятся 199 военнослужащих. В ближайшие трое суток режим изоляции завершается у 28 из них.

В Украине по состоянию на 18 мая коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.