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В ВСУ зафиксировано четыре новых случая COVID-19

По состоянию на 18 мая в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 40 человек.

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На изоляции (в том числе на самоизоляции) находятся 199 украинских военнослужащих
На изоляции (в том числе на самоизоляции) находятся 199 украинских военнослужащих
Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано четыре новых случая COVID-19. Об этом 18 мая в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что один сотрудник ВСУ находится на лечении в Староконстантиновской центральной районной больнице в Хмельницкой области. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Еще трое военнослужащих (два в Ровенской и один в Киевской области) лечатся дома под наблюдением медиков. Состояние их здоровья также удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Всего по состоянию на 7.00 18 мая в ВСУ коронавирусом инфицированы 40 человек. За время пандемии выздоровели 78 человек, двое умерли.

На изоляции (в том числе на самоизоляции) находятся 199 военнослужащих. В ближайшие трое суток режим изоляции завершается у 28 из них.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/140516317555340

В Украине по состоянию на 18 мая коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.

Теги: Украина, медицина, Изоляция, ВСУ, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, Командование Медицинских сил
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