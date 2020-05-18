В Харькове протестовали сотрудники "скорой". В ОГА утверждают, что медики обеспечены всем необходимым

В Харькове врачи и водители скорой помощи требуют обеспечить им средства защиты для работы с пациентами, инфицированными коронавирусом.

В Харькове медицинские работники подстанции скорой помощи №1 вышли на акцию протеста из-за условий труда и невыплаты надбавок за работу с больными коронавирусом. Об этом сообщило издание "Depo.Харьков".

По словам некоторых участников акции, защитные костюмы порой приходится стирать и использовать по несколько раз, иногда им советуют использовать средства индивидуальной защиты в крайнем случае.

Участники акции протеста утверждают, что не получили ожидаемых надбавок к зарплатам. Их выплатили только тем работникам, которые контактировали с пациентами с коронавирусом, сообщает Общественное.

"Нам не выплачивают наши деньги. Другим людям выплатили, нам – нет. На нашей подстанции выплатили пяти водителям от 14 до 18 тыс. грн", – заявил водитель скорой помощи Юрий Болховитин.

На подстанции работает более 50 водителей, рассказал участник акции Александр Колесниченко. В этом месяце он получил 6200 грн зарплаты, работает на полторы ставки.

"Было сказано – всем. Мы ведь тоже в группе риска, мы все работаем вместе. Едем к семьям, у нас дети, внуки", – сказал он.

Во время брифинга 18 мая глава облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что медики, которые работают с больными COVID-19, обеспечены всем необходимым, сообщила пресс-служба ХОГА.

"Денежные средства выделены, и все медики, которые были задействованы в борьбе с COVID, получат эти доплаты", – сказал Кучер.

Доплаты медикам несколько раз обсуждались на совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабинета Министров и местных властей. Президент заявил, что виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность.

15 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что на 100% мартовские надбавки медработникам выплатили 12 областей Украины.

18 мая президенту Украины Владимиру Зеленскому в Министерстве здравоохранения сообщили, что в 14 областях Украины полностью выплатили надбавки за март врачам, работающим с людьми, которые инфицированы COVID-19. Остальные области рассчитаются с медиками в ближайшие дни.

В то же время некоторые регионы уже приступили к выплатам 300-процентных доплат за апрель.

В Украине по состоянию на 18 мая коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.