"Как романтично". Кухар оценила танец Ткача под дождем

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач обнародовал на своей странице в Instagram видео, на котором они с женой Викторией танцуют под дождем.
"Кайфовать можно всегда, было бы с кем", – подписал он видео.
Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар одобрила танец в исполнении супружеской пары, поставив смайлик в комментариях.
"Как романтично", – отреагировали на видео фолловеры Ткача.
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Кайфувати можна всюди, було б з ким... ))) @viktoriya_tka4 #ткачі #любов #любовь #кохання #дощ #дощик #треш #прикол #гумор #юмор
Юрий Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1".