"Как романтично". Кухар оценила танец Ткача под дождем

Украинский комик Юрий Ткач исполнил танцевальные движения под проливным дождем вместе с супругой Викторией. Украинская балерина Екатерина Кухар оценила танцевальную импровизацию пары.

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач обнародовал на своей странице в Instagram видео, на котором они с женой Викторией танцуют под дождем.

"Кайфовать можно всегда, было бы с кем", – подписал он видео.

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар одобрила танец в исполнении супружеской пары, поставив смайлик в комментариях.

"Как романтично", – отреагировали на видео фолловеры Ткача.

Юрий Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1".