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13 июня, 2020
 
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"Юрчик, это не жара, это отходняк". Ткач показал фото с пивными бокалами

Украинский комик, актер "Студии Квартал 95" Юрий Ткач показал метод охлаждения тела и спросил у подписчиков, как они борются с жарой.

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Ткач: А как вы боретесь с жарюкой?
Ткач: А как вы боретесь с жарюкой?
Фото: yuriy_tkach / Instagram

Украинский комик, актер "Студии Квартал 95" Юрий Ткач показал в Instagram, как спасается от жары: актер сфотографировался с прислоненными к лицу наполненными льдом пивными бокалами.

"А как вы боретесь с жарюкой?" – спросил он.

"Я подумал, что вы с бодуна", – написал dim4ik_pim4ik.

"Юрчик, это не жара, это отходняк", – отметил sashaamikhalatei2560.

36-летний Юрий Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1".

Теги: шоу, комикс, Юрий Ткач
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