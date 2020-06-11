"Юрчик, это не жара, это отходняк". Ткач показал фото с пивными бокалами

Украинский комик, актер "Студии Квартал 95" Юрий Ткач показал метод охлаждения тела и спросил у подписчиков, как они борются с жарой.

Ткач: А как вы боретесь с жарюкой? Фото: yuriy_tkach / Instagram

Украинский комик, актер "Студии Квартал 95" Юрий Ткач показал в Instagram, как спасается от жары: актер сфотографировался с прислоненными к лицу наполненными льдом пивными бокалами.

"А как вы боретесь с жарюкой?" – спросил он.

"Я подумал, что вы с бодуна", – написал dim4ik_pim4ik.

"Юрчик, это не жара, это отходняк", – отметил sashaamikhalatei2560.

36-летний Юрий Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1".