"Жги!" Ткач сообщил о возобновлении съемок ситкома "Однажды под Полтавой"

Украинский актер Юрий Ткач опубликовал фото с белой тарелкой, на которой написано название украинского сериала "Однажды под Полтавой".

Ткач и Сопонару исполняют в ситкоме главные роли Фото: irinasoponaru / Instagram

Украинский актер Юрий Ткач в Instagram сообщил о возобновлении съемок ситкома студии "Квартал 95" под названием "Однажды под Полтавой".

"Мы стартовали. Пожелайте успеха", – подписал фотографию Ткач. На снимке актер позирует в кадре с тарелкой, на которой указаны название ситкома и актерский состав.

Ткач играет в сериале главного героя по имени Юрчик.

Его партнерша по съемочной площадке, актриса Ирина Спонару, исполняющая роль Ярынки, на своей странице в Instagram сообщила, что премьера нового сезона запланирована на осень.

"Какое счастье, все просыпается. Жги!" – отреагировала на публикацию певица Ольга Цибульская.

"Однажды под Полтавой" – проект студии "Квартал 95". Премьера первого сезона сериала состоялась в 2014 году на канале ТЕТ.