"Жги!" Ткач сообщил о возобновлении съемок ситкома "Однажды под Полтавой"

Украинский актер Юрий Ткач в Instagram сообщил о возобновлении съемок ситкома студии "Квартал 95" под названием "Однажды под Полтавой".
"Мы стартовали. Пожелайте успеха", – подписал фотографию Ткач. На снимке актер позирует в кадре с тарелкой, на которой указаны название ситкома и актерский состав.
Ткач играет в сериале главного героя по имени Юрчик.
Его партнерша по съемочной площадке, актриса Ирина Спонару, исполняющая роль Ярынки, на своей странице в Instagram сообщила, что премьера нового сезона запланирована на осень.
"Какое счастье, все просыпается. Жги!" – отреагировала на публикацию певица Ольга Цибульская.
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Ми стартанули ))) Побажайте кспіху ))) #одногоразупідполтавою #новийсезон #юрчик @tet_tv @drive.production
"Однажды под Полтавой" – проект студии "Квартал 95". Премьера первого сезона сериала состоялась в 2014 году на канале ТЕТ.