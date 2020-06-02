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02 июня, 2020
 
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"Жги!" Ткач сообщил о возобновлении съемок ситкома "Однажды под Полтавой"

Украинский актер Юрий Ткач опубликовал фото с белой тарелкой, на которой написано название украинского сериала "Однажды под Полтавой".

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Ткач и Сопонару исполняют в ситкоме главные роли
Ткач и Сопонару исполняют в ситкоме главные роли
Фото: irinasoponaru / Instagram

Украинский актер Юрий Ткач в Instagram сообщил о возобновлении съемок ситкома студии "Квартал 95" под названием "Однажды под Полтавой".

"Мы стартовали. Пожелайте успеха", – подписал фотографию Ткач. На снимке актер позирует в кадре с тарелкой, на которой указаны название ситкома и актерский состав. 

Ткач играет в сериале главного героя по имени Юрчик.

Его партнерша по съемочной площадке, актриса Ирина Спонару, исполняющая роль Ярынки, на своей странице в Instagram сообщила, что премьера нового сезона запланирована на осень. 

"Какое счастье, все просыпается. Жги!" – отреагировала на публикацию певица Ольга Цибульская. 

"Однажды под Полтавой" – проект студии "Квартал 95". Премьера первого сезона сериала состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. 

Теги: Украина, сериал, актер, студия Квартал 95, Юрий Ткач
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