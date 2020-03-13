Ласточкин покинул проект "Рассмеши комика" – его место занял экс-судья шоу Ткач

Новым ведущим 17-го сезона шоу "Рассмеши комика" станет экс-судья проекта, украинский актер комедийного жанра Юрий Ткач, сообщается на официальной странице канала "1+1" в Instagram. Он заменит актера Игоря Ласточкина, который был ведущим шести предыдущих сезонов развлекательного проекта.
"Раскрываем еще одну тайну нового сезона. Ведущим шоу станет позитивный Юрий Ткач", – говорится в сообщении телеканала.
Премьера нового сезона развлекательного проекта социальной направленности запланирована на 14 марта.
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Плануєш дивитись прем'єру «Розсміши коміка»? Розкриваємо ще одну таємницю нового сезону. Ведучим шоу стане позитивний @yuriy_tkach, який разом з суддями @evgenii.koshevoi та @polyakovamusic вже 14 березня о 18:30 чекатимуть тебе в ефірі 1+1 * Нагадуємо, що шоу «Розсміши коміка» вийде у не просто розважальному, а й соціально спрямованому форматі. Гумористи об’єднаються у команди, представляючи конкретне місто, а гроші за сміх суддів витрачатимуть на реалізацію соціального проекту свого населеного пункту. #одинплюсодин #тинеодин
28 февраля "1+1" сообщил, что украинская певица Ольга Полякова заменит Ткача в судейском кресле нового сезона передачи "Рассмеши комика", который занял это место после избрания бессменного судьи и создателя проекта Владимира Зеленского президентом Украины.
Ведущим первых пяти сезонов шоу "Рассмеши комика" был шоумен Дмитрий Шепелев, его сменил российский актер Виктор Васильев, после чего в кресле ведущего появилась украинская певица Настя Каменских – она вела 11-й сезон проекта. На смену Каменских продюсеры утвердили актера Игоря Ласточкина.
С октября 2019 года шоу позиционирует себя как юмористический проект социальной направленности – выигранные участниками деньги перечисляются на благотворительность, сообщается на сайте канала "1+1".
В случае проигрыша участники обязаны реализовать благотворительный проект за собственные средства.
Первый выпуск юмористического шоу "Рассмеши комика" вышел в эфир в 2011 году на телеканале "Интер". В 2016 году студия "Квартал 95" приступила к съемкам шоу "Рассмеши комика. Дети".
За всю историю проекта судьи трижды вручали участникам максимальный приз в размере 100 тыс. грн.