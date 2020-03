Ласточкин покинул проект "Рассмеши комика" – его место занял экс-судья шоу Ткач

View this post on Instagram

Плануєш дивитись прем'єру «Розсміши коміка»? Розкриваємо ще одну таємницю нового сезону. Ведучим шоу стане позитивний @yuriy_tkach, який разом з суддями @evgenii.koshevoi та @polyakovamusic вже 14 березня о 18:30 чекатимуть тебе в ефірі 1+1 * Нагадуємо, що шоу «Розсміши коміка» вийде у не просто розважальному, а й соціально спрямованому форматі. Гумористи об’єднаються у команди, представляючи конкретне місто, а гроші за сміх суддів витрачатимуть на реалізацію соціального проекту свого населеного пункту. #одинплюсодин #тинеодин