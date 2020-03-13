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14 марта, 2020
 
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Ласточкин покинул проект "Рассмеши комика" – его место занял экс-судья шоу Ткач

Премьера 17-го сезона шоу "Рассмеши комика" от студии "Квартал 95" с новым ведущим состоится 14 марта в эфире телеканала "1+1".

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В новом сезоне шоу "Рассмеши комика" Юрий Ткач пересядет из кресла судьи в кресло ведущего
В новом сезоне шоу "Рассмеши комика" Юрий Ткач пересядет из кресла судьи в кресло ведущего
Фото: 1plus1_ua / Instagram

Новым ведущим 17-го сезона шоу "Рассмеши комика" станет экс-судья проекта, украинский актер комедийного жанра Юрий Ткач, сообщается на официальной странице канала "1+1" в Instagram. Он заменит актера Игоря Ласточкина, который был ведущим шести предыдущих сезонов развлекательного проекта. 

"Раскрываем еще одну тайну нового сезона. Ведущим шоу станет позитивный Юрий Ткач", – говорится в сообщении телеканала.

Премьера нового сезона развлекательного проекта социальной направленности запланирована на 14 марта. 

28 февраля "1+1" сообщил, что украинская певица Ольга Полякова заменит Ткача в судейском кресле нового сезона передачи "Рассмеши комика", который занял это место после избрания бессменного судьи и создателя проекта Владимира Зеленского президентом Украины.

Ведущим первых пяти сезонов шоу "Рассмеши комика" был шоумен Дмитрий Шепелев, его сменил российский актер Виктор Васильев, после чего в кресле ведущего появилась украинская певица Настя Каменских – она вела 11-й сезон проекта. На смену Каменских продюсеры утвердили актера Игоря Ласточкина. 

С октября 2019 года шоу позиционирует себя как юмористический проект социальной направленности – выигранные участниками деньги перечисляются на благотворительность, сообщается на сайте канала "1+1"

В случае проигрыша участники обязаны реализовать благотворительный проект за собственные средства. 

Первый выпуск юмористического шоу "Рассмеши комика" вышел в эфир в 2011 году на телеканале "Интер". В 2016 году студия "Квартал 95" приступила к съемкам шоу "Рассмеши комика. Дети". 

За всю историю проекта судьи трижды вручали участникам максимальный приз в размере 100 тыс. грн. 

Теги: 1+1, Владимир Зеленский, Оля Полякова, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин
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