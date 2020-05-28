Кухар показала, как быстро улучшить тело к лету

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар показала тренировку в домашних условиях, которая займет до 15 минут ежедневно и при этом задействует все группы мышц.

Планка

Планка – одно из самых популярных упражнений. Ее можно сделать практически везде и без специального снаряжения. Стойка в планке одновременно развивает мышцы пресса, спины, рук, ног, бедер и ягодиц. Она комплексно воздействует на организм и позволяет добиться силы и стройности в короткие сроки.

Фото предоставлено пресс-службой Екатерины Кухар

Встаньте в положение "упор лежа", с опорой на локти. Поднимите голову и расправьте плечи. Втяните живот, сожмите ягодицы и соедините стопы. Держите спину прямо и не сгибайте ноги в коленях. Будьте неподвижны. Максимально напрягайте мышцы пресса и не опускайте поясницу. Если вы правильно выполняете планку, то ваше тело образует прямую линию.

Длительность стойки в планке зависит от вашего уровня подготовки. Начните с 30 секунд и увеличивайте время каждые три дня на 15 секунд. Развивайте выносливость и старайтесь довести планку до 2–3 минут.

Скручивания с акцентом на лопатки

Упражнение для обретения сильного и рельефного пресса. Нагрузка акцентируется на верхней части прямой мышцы живота.

Фото предоставлено пресс-службой Екатерины Кухар

Исходное положение – лежите на полу, руки за головой, но ими себе не помогаем при подъеме, они за головой только чтоб сохранить себе положение тела. Работаем лишь за счет сокращения пресса, одновременно приподнимаются лопатки, голова, плечи и на этом останавливаетесь. Важно, не поднимаем корпус по прямого угла, не отрываем ноги и поясницу от пола. Затем медленно возвращаетесь обратно, также под контролем вашего пресса.

Начните с 10 раз и в течении месяца увеличивайте нагрузку до 40 раз.

Велосипедик

Упражнение для красивого пресса и осанки. Это упражнение нужно исполнять лежа, но словно вы лежите и едите на велосипеде.

Фото предоставлено пресс-службой Екатерины Кухар

Лежа на спине, поясница плотно прижата к полу, согнутые в коленях ноги стоят на земле, руки находятся за головой. Левую ногу вытяните вперед, правую подтяните к груди. Перемените сторону. Ноги должны быть подняты под углом 60 градусов, не больше, это важно, чтобы мышцы пресса были напряжены, стопы сокращаются и вытягиваются во время упражнения. Один подход 30 повторений.

Убираем "ушки"

Фото предоставлено пресс-службой Екатерины Кухар

Ноги в коленях сгибаем и стопы отрываем от пола, держим их прессом. Руки держим асимметрично от колен, и переносим руки и ноги одновременно над полом, работает при этом пресс, боковые мышцы туловища и седалищная мышца. Это упражнение отлично тренирует ягодицы. Выполняем упражнение на протяжении 2 минут.

Стульчик или приседания

Упражнение имитирует приседание на стульчик. Отлично укрепляет мышцы бедер и пресса.

Фото предоставлено пресс-службой Екатерины Кухар

Поставьте ноги немного шире плеч. Выполняя приседание, начинайте с тазобедренных суставов, а не в коленях. Следите, чтобы колени не выходили за стопу, это может травмировать коленные суставы, а ягодицы работают меньше положенного. Приседать нужно до параллели с полом, ягодицы во время приседания должны быть на уровне колен. Слишком глубокие приседания будут вредны коленным суставам. Помните, колени должны смотреть туда же, куда смотрят носки, не сводите их и не разводите. Упражнения нужно делать медленно. Для начала выполняем 10 раз и постепенно увеличиваем до 25.