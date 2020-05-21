"Наш генетический код". Каменских, Бабкин и Кухар показали свои вышиванки

Украинская певица NK (Настя Каменских) обнародовала в Instagram фото в платье-вышиванке.
"Я всегда увлекалась украинской культурой, особенно вышиванкой. Ее любят и надевают во всем мире. А мы, украинцы, носим вышиванку с особой любовью и гордостью. Для каждого из нас это не просто одежда. Это символ силы и красоты нашего народа. Это наша душа. С праздником, друзья!" – написала она.
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Я завжди захоплювалась українською культурою, а особливо вишиванкою * * Її люблять і одягають в усьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов’ю та гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг, - це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. * Зі святом, друзі! ♥ *
Музыкант Сергей Бабкин сочетал черную вышиванку с голубым узором с рваными джинсами и сандалиями. Фото он разместил в Instagram.
"Вдохновения и любви!" – такими пожеланиями музыкант сопроводил пост.
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ВИШИВАНКАDAY! Зi святом, Друзi !!! Гарного дня! Натхнення та Любовi ! * #сергiйбабкiн #вишиванкаday
Балерина Екатерина Кухар в желтом платье-вышиванке позировала верхом на лошади. Снимком она поделилась в Instagram.
"Притягиваю теплые лучи солнца, надев вышиванку, на которой расположена трехцветная фиалка, являющаяся символом весны, поскольку зацветает одна из первых после таяния снега", – отметила она.
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Притягую теплі проміння сонця, одягнувши вишиванку на якій розташована триколірна фіалка, що є символом весни, оскільки зацвітає одна із перших після танення снігу... Ось вона — елегантність по-українськи, з 3D ефектом від Юлії Магдич! * З Днем вишиванки, друзі! * * #деньвишиванки #embroideryday #українацеми #анютиныглазки # *
Телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram подборку снимков, для которых позировала в платье-вышиванке.
"Вышиванка – наша гордость, наша история, наш генетический код", – отметила она.
На некоторых снимках вместе с Очадчей запечатлен ее муж и коллега Юрий Горбунов. На нем белая рубашка.
День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризировать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.