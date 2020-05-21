"Наш генетический код". Каменских, Бабкин и Кухар показали свои вышиванки

Украинская певица NK (Настя Каменских), музыкант Сергей Бабкин и балерина Екатерина Кухар надели вышиванки.

Каменских: Для каждого из нас это не просто одежда. Это символ силы и красоты нашего народа. Это наша душа Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) обнародовала в Instagram фото в платье-вышиванке.

"Я всегда увлекалась украинской культурой, особенно вышиванкой. Ее любят и надевают во всем мире. А мы, украинцы, носим вышиванку с особой любовью и гордостью. Для каждого из нас это не просто одежда. Это символ силы и красоты нашего народа. Это наша душа. С праздником, друзья!" – написала она.

Музыкант Сергей Бабкин сочетал черную вышиванку с голубым узором с рваными джинсами и сандалиями. Фото он разместил в Instagram.

"Вдохновения и любви!" – такими пожеланиями музыкант сопроводил пост.

Балерина Екатерина Кухар в желтом платье-вышиванке позировала верхом на лошади. Снимком она поделилась в Instagram.

"Притягиваю теплые лучи солнца, надев вышиванку, на которой расположена трехцветная фиалка, являющаяся символом весны, поскольку зацветает одна из первых после таяния снега", – отметила она.

Телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram подборку снимков, для которых позировала в платье-вышиванке.

"Вышиванка – наша гордость, наша история, наш генетический код", – отметила она.

На некоторых снимках вместе с Очадчей запечатлен ее муж и коллега Юрий Горбунов. На нем белая рубашка.

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризировать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.