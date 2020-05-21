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21 мая, 2020
 
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"Это наша национальная одежда, которой мы должны гордиться". Сумская, Пономарев, Тарабарова надели вышиванки

Украинская актриса Ольга Сумская, певцы Александр Пономарев и Светлана Тарабарова надели вышиванки по случаю праздника Дня вышиванки.

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Сумская: Даже в эти трудные времена украинцы должны быть вместе, ведь культура нас объединяет
Сумская: Даже в эти трудные времена украинцы должны быть вместе, ведь культура нас объединяет
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram разместила ролик, снятый в Национальном музее архитектуры и быта Украины, в котором предстала в вышиванке в сиреневых тонах.

"Сегодня по случаю праздника я надела новую вышиваночку, которая так согревает мое сердце. Это наша национальная одежда, которой мы должны гордиться. Помним, что даже в эти трудные времена украинцы должны быть вместе, ведь культура нас объединяет", – сказала актриса.

Украинский певец Александр Пономарев также в Instagram разместил видео в вышиванке. Он выбрал вариант вышивки белыми нитками по белой ткани.

"Любите свое, не стесняйтесь своего, уважайте свое. Потому что, как говорят в народе: "Заграничне гівно величне", – сказал он.

Снимками в вышиванке на своей странице в Instagram также поделилась певица Светлана Тарабарова, которая вскоре станет мамой во второй раз.

"С Днем вышиванки, друзья!" – написала она.

Теги: Украина, вышиванка, Ольга Сумская, Светлана Тарабарова, Александр Пономарев
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