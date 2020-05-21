"Это наша национальная одежда, которой мы должны гордиться". Сумская, Пономарев, Тарабарова надели вышиванки

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram разместила ролик, снятый в Национальном музее архитектуры и быта Украины, в котором предстала в вышиванке в сиреневых тонах.
"Сегодня по случаю праздника я надела новую вышиваночку, которая так согревает мое сердце. Это наша национальная одежда, которой мы должны гордиться. Помним, что даже в эти трудные времена украинцы должны быть вместе, ведь культура нас объединяет", – сказала актриса.
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Друзі,21 травня канал @kanalukraina24 «Украі * на 24» разом з новинами «Сьогодні»влаштують грандіозне свято «ВишиванкаDAY» #вишиванкаday ! * Цього разу свято відбувається онлаи * н, і ми закликаємо украі * нців усього світу доєднатися. * Загальна ідея подіі * прои * де під гаслом «Культура об’єднує» та хештегом #Украі * нціРазом #НасЄднаєКультура #Украі * нціРазом та #Украі * на24 @kanalukraina24 Це відео знімала серед неи * мовірних краєвидів #пирогово * Сукня від @yu_magdych *
Украинский певец Александр Пономарев также в Instagram разместил видео в вышиванке. Он выбрал вариант вышивки белыми нитками по белой ткани.
"Любите свое, не стесняйтесь своего, уважайте свое. Потому что, как говорят в народе: "Заграничне гівно величне", – сказал он.
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Снимками в вышиванке на своей странице в Instagram также поделилась певица Светлана Тарабарова, которая вскоре станет мамой во второй раз.
"С Днем вышиванки, друзья!" – написала она.
День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризировать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.