"Это наша национальная одежда, которой мы должны гордиться". Сумская, Пономарев, Тарабарова надели вышиванки

Украинская актриса Ольга Сумская, певцы Александр Пономарев и Светлана Тарабарова надели вышиванки по случаю праздника Дня вышиванки.

Сумская: Даже в эти трудные времена украинцы должны быть вместе, ведь культура нас объединяет Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram разместила ролик, снятый в Национальном музее архитектуры и быта Украины, в котором предстала в вышиванке в сиреневых тонах.

"Сегодня по случаю праздника я надела новую вышиваночку, которая так согревает мое сердце. Это наша национальная одежда, которой мы должны гордиться. Помним, что даже в эти трудные времена украинцы должны быть вместе, ведь культура нас объединяет", – сказала актриса.

Украинский певец Александр Пономарев также в Instagram разместил видео в вышиванке. Он выбрал вариант вышивки белыми нитками по белой ткани.

"Любите свое, не стесняйтесь своего, уважайте свое. Потому что, как говорят в народе: "Заграничне гівно величне", – сказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram З Днем Вишиванки ! #пономарьов #україна Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr) 21 Май 2020 в 12:52 PDT

Снимками в вышиванке на своей странице в Instagram также поделилась певица Светлана Тарабарова, которая вскоре станет мамой во второй раз.

"С Днем вышиванки, друзья!" – написала она.