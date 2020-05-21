"Изысканный символ Украины!". Подкопаева, проживающая в США, показала коллекцию вышиванок

Украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева в День вышиванки продемонстрировала эту национальную одежду в своем гардеробе.

Украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева на своей странице в Instagram разместила подборку снимков в разных вышиванках.

"Вышиванка – изысканный символ Украины!" – написала она.

На одном из снимков Подкопаева запечатлена со своей дочерью Каролиной.

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризировать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.

В 2017 году Подкопаева переехала в Атланту (США), где занимается тренерской деятельностью. В 2018 году спортсменка вышла замуж за американского бизнесмена киевского происхождения Игоря Дубинского. Осенью 2019 года у пары родилась дочь.

От первого брака с киевским бизнесменом Тимофеем Нагорным у Подкопаевой есть двое детей – сын Вадим и дочь Каролина.