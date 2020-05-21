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Зеленский и первая леди подарили лидерам государств вышиванки

Подарки ко Всемирному дню вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена отправили семьям руководителей США, Франции, Канады, Польши, Турции и других стран.

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Подарки были с сопроводительными письмами
Подарки были с сопроводительными письмами
Фото: president.gov.ua

По случаю Всемирного дня вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена отправили подарки лидерам ряда стран. Об этом 21 мая проинформировали в Офисе президента.

"21 мая Украина отмечает День вышиванки – праздник, призванный хранить и чтить древние традиции нашего народа. Вышиванка – самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С открытым сердцем хотим поделиться с вами частью украинской истории и аутентичности", – говорится в сопроводительном письме.

По данным Офиса президента Украины, "символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры", получили главы государств и первые леди США, Франции, Канады, Польши, Турции и других стран.

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризировать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.

Теги: США, Украина, Турция, Польша, Франция, Канада, вышиванка, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, День вышиванки
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