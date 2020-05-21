Поисковик Google посвятил заставку Дню вышиванки

Поисковая система Google в международный День вышиванки, который в 2020 году отмечается 21 мая, установила на главной странице тематический дудл, посвященный этому празднику.
Если активировать заставку, поисковик выдает сайты с информацией об этом празднике.
Автором изображения является украинская художница Татьяна Якунова. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.
30-летняя художница Татьяна Янукова в 2018 году стала победительницей ежегодного европейского конкурса иллюстраций iJungle Illustration Awards, победив в номинации "Коммерческая иллюстрация".