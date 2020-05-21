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21 мая, 2020
 
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Поисковик Google посвятил заставку Дню вышиванки

Автором заставки, установленной в международный День вышиванки на странице поисковика Google, является 30-летняя украинская художница Татьяна Якунова, победительница ежегодного конкурса иллюстраций iJungle Illustration Awards 2018 года.

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День вышиванки ежегодно отмечается в третий четверг мая
День вышиванки ежегодно отмечается в третий четверг мая
Фото: Depositphotos

Поисковая система Google в международный День вышиванки, который в 2020 году отмечается 21 мая, установила на главной странице тематический дудл, посвященный этому празднику. 

Если активировать заставку, поисковик выдает сайты с информацией об этом празднике. 

Автором изображения является украинская художница Татьяна Якунова. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook. 

https://www.facebook.com/tania.yakunova/posts/10222680965002446

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая. 

30-летняя художница Татьяна Янукова в 2018 году стала победительницей ежегодного европейского конкурса иллюстраций iJungle Illustration Awards, победив в номинации "Коммерческая иллюстрация". 

Теги: Украина, Google, День вышиванки
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