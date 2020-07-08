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Степанов объявил об абсолютном рекорде по числу украинцев, выздоровевших от COVID-19 за сутки

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что за все время эпидемии коронавирусной инфекции от COVID-19 в стране вылечились 23 119 человек, за последние сутки – 926.

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Степанов рассказал об эпидемической ситуации в стране
Степанов рассказал об эпидемической ситуации в стране
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине установлен рекорд по суточному числу пациентов, которым удалось вылечиться от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 8 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Выздоровело 926 пациентов. Это такой абсолютный рекорд. И это такая очень приятная новость. Хочу в очередной раз поблагодарить вас, наших врачей, медицинских работников, которые борются за жизни", – сказал глава Минздрава.

Он отметил, что общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 23 119.

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев составляет с начала эпидемии 50 414. Больше всего новых случаев за последние 24 часа было выявлено во Львовской области (117) и Киеве (114).

Теги: эпидемия, рекорд, украинцы, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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