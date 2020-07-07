Минздрав Украины расширил список стран "красной зоны", при возвращении из которых обязательна обсервация

Список стран "красной зоны", где показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 на 100 тыс. населения, увеличился до 62 государств.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной зоны" по показателям заболеваемости COVID-19. Обновленный список опубликован на сайте Минздрава.

В этот список стран добавили:

Казахстан;

Острова Теркс и Кайкос;

Палестину;

Кыргызстан;

Сейшельские острова;

Мексику;

Черногорию;

Суринам;

Сальвадор,

Албанию;

Чехию.

В общем теперь в списке 62 страны. Люди, которые приезжают из них в Украину, обязаны отбыть двухнедельную обсервацию или самоизоляцию, предварительно установив на свой смартфон приложение "Дій вдома".

В то же время, если человек является гражданином страны "красной зоны", но имеет документы, подтверждающие, что в течение последних 14 дней он находился в стране "зеленой зоны", то потребности в обсервации или самоизоляции нет.

Решение о разделении стран на "красную" и "зеленую" зоны Минздрав Украины принял 15 июня. Изначально в "красную" зону входили 53 государства и территории, в которых показатель заболеваемости превышает 40 на 100 тыс. населения.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили у 564 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине теперь составляет 49 607, умерли 1283 человека, 22 193 инфицированных уже вылечились.