Минздрав Украины расширил список стран "красной зоны", при возвращении из которых обязательна обсервация

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной зоны" по показателям заболеваемости COVID-19. Обновленный список опубликован на сайте Минздрава.
В этот список стран добавили:
В общем теперь в списке 62 страны. Люди, которые приезжают из них в Украину, обязаны отбыть двухнедельную обсервацию или самоизоляцию, предварительно установив на свой смартфон приложение "Дій вдома".
В то же время, если человек является гражданином страны "красной зоны", но имеет документы, подтверждающие, что в течение последних 14 дней он находился в стране "зеленой зоны", то потребности в обсервации или самоизоляции нет.
Решение о разделении стран на "красную" и "зеленую" зоны Минздрав Украины принял 15 июня. Изначально в "красную" зону входили 53 государства и территории, в которых показатель заболеваемости превышает 40 на 100 тыс. населения.
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.
За последние сутки коронавирус в Украине выявили у 564 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине теперь составляет 49 607, умерли 1283 человека, 22 193 инфицированных уже вылечились.