ГОРДОН
 
 
МИР

ВОЗ изучит доклад ученых об аэрозольной передаче COVID-19

Изменение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в части риска передачи коронавируса через аэрозоли может повлиять на меры по сдерживанию пандемии COVID-19, отмечает Reuters.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Доклад об аэрозольной передаче коронавируса изучают технические эксперты ВОЗ
Доклад об аэрозольной передаче коронавируса изучают технические эксперты ВОЗ
Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения изучит доклад ученых, в котором говорится о риске распространения коронавируса через аэрозоли. Об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.

По его словам, доклад сейчас изучают технические эксперты организации.

Как отмечает агентство, изменение оценки ВОЗ в части способов передачи коронавируса может повлиять на рекомендацию по соблюдению физической дистанции в 1 м, а также на другие меры по сдерживанию коронавируса, которые принимаются правительствами на основании рекомендаций ВОЗ.

4 июля газета The New York Times опубликовала письмо более 200 ученых из 39 стран, в котором они призвали пересмотреть рекомендации по коронавирусу. Так, ВОЗ полагает, что основным путем передачи коронавируса является воздушно-капельный, то есть через капли, которые выделяются из дыхательных путей инфицированного человека при кашле или чихании. Но как считают авторы обращения, коронавирус может распространяться в еще более мелких частицах, чем капли, и они могут гораздо дольше задерживаться в воздухе. Ученые указали на несколько вспышек коронавируса в плохо проветриваемых и переполненных помещениях.

Технический руководитель ВОЗ по профилактике и контролю инфекций Бенедетта Аллегранци заявляла, что доказательства передачи коронавируса через аэрозоли неубедительны. ВОЗ считает воздушную передачу возможной, "но не подкрепленной убедительными или даже четкими доказательствами", отметила она.

Теги: ВОЗ, ученые, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Останови своего мужа", "Он даже не может выразить мысли". Соцсети просят Кардашян отговорить Уэста баллотироваться в президенты США
"Останови своего мужа", "Он даже не может выразить мысли". Соцсети просят Кардашян отговорить Уэста баллотироваться в президенты США
Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова показала трогательные снимки сына и кума – известного певца
Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова показала трогательные снимки сына и кума – известного певца
"Ваша любовь вдохновляет". 74-летняя Хоун восхитила поклонников поцелуем с 69-летним мужем
"Ваша любовь вдохновляет". 74-летняя Хоун восхитила поклонников поцелуем с 69-летним мужем
"Опять молодуху нашел". Шнуров показал жену. Видео
"Опять молодуху нашел". Шнуров показал жену. Видео
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
Волочкова шпагатом измерила ширину лестницы. Фото
Волочкова шпагатом измерила ширину лестницы. Фото
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Тарзан не хотел жениться!". Муж Королевой показал, как на церемонии росписи не решался поставить свою подпись
"Тарзан не хотел жениться!". Муж Королевой показал, как на церемонии росписи не решался поставить свою подпись
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
  "Чи ви, люди, спите, спите". Участница "Х-фактор 10" сняла клип на старинную украинскую песню. Видео
  "Чи ви, люди, спите, спите". Участница "Х-фактор 10" сняла клип на старинную украинскую песню. Видео
Звезда Бродвея Кордеро умер от осложнений, вызванных коронавирусом
Звезда Бродвея Кордеро умер от осложнений, вызванных коронавирусом
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
  "Он мне помог делать ремонт, у нас завязались отношения". Tayanna рассказала о новом возлюбленном
  "Он мне помог делать ремонт, у нас завязались отношения". Tayanna рассказала о новом возлюбленном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
"Шок-контент!". Огневич прокомментировала роман с главой администрации президента
"Шок-контент!". Огневич прокомментировала роман с главой администрации президента
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS