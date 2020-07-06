Ученые из 32 стран призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу

239 ученых из разных стран написали письмо Всемирной организации здравоохранения, в котором отметили, что коронавирус может распространяться в еще более мелких частицах, чем считалось ранее, и они могут гораздо дольше задерживаться в воздухе.

Если предположения ученых правдивы, то людям придется носить маски чаще, чем рекомендовалось ранее Фото: EPA

Группа ученых из 39 стран написала письмо Всемирной организации здравоохранения, в котором призвала пересмотреть рекомендации по коронавирусу, сообщила газета The New York Times 4 июля.

Под письмом подписалось 239 исследователей. Ожидается, что оно будет опубликовано в одном из научных журналов на этой неделе.

ВОЗ полагает, что основным путем передачи коронавируса является воздушно-капельный, то есть через капли, которые выделяются из дыхательных путей инфицированного человека при кашле или чихании.

Но как считают авторы обращения, коронавирус может распространяться в еще более мелких частицах, чем капли, и они могут гораздо дольше задерживаться в воздухе. Ученые указали на несколько вспышек коронавируса в плохо проветриваемых и переполненных помещениях.

Если эти предположения правдивы, то, как отметила The New York Times, новые профилактические меры должны будут включать ношение масок в помещении даже при условии соблюдения социальной дистанции, а медикам могут понадобиться маски типа N95 "для фильтрации даже мельчайших респираторных капель". Кроме того, в школах, домах престарелых, жилых домах и на предприятиях нужно будет переоборудовать вентиляционные системы, установив мощные фильтры.

ВОЗ пропагандирует мытье рук как один из способов профилактики коронавирусной болезни, но, как отметили ученые, существует ограниченное количество доказательств, что вирус может передаваться при контакте с поверхностями.

Технический руководитель ВОЗ по профилактике и контролю инфекций Бенедетта Аллегранци сказала, что доказательства передачи коронавируса через мелкие частицы неубедительны. ВОЗ считает воздушную передачу возможной, "но не подкрепленной убедительными или даже четкими доказательствами", отметила она.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

К 6 июля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса SARS-CoV-2 в режиме онлайн, общее количество инфицированных в мире превысило 11,49 млн человек, из них более 535,1 тыс. умерли, а 6,21 млн выздоровели.

В июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о начале "новой и опасной фазы" пандемии коронавируса. Он отметил, что люди устали соблюдать карантинные требования, тогда как коронавирус все еще быстро распространяется.