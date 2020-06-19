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Глава ВОЗ заявил о начале "новой и опасной фазы" пандемии коронавируса

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что люди устали соблюдать карантинные требования, тогда как коронавирус все еще быстро распространяется.

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По словам Гебрейесуса, люди устали от карантина
По словам Гебрейесуса, люди устали от карантина
Фото: EPA

Пандемия коронавирусной инфекции вступила в новую опасную фазу. Об этом на брифинге 19 июня заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Видео его выступления опубликовано в Twitter ВОЗ.

"Мир вступил в новую и опасную фазу [пандемии коронавируса]. Понятно, что многим людям надоело сидеть дома. Правительства, очевидно, стремятся снять ограничения и перезапустить экономику. Но вирус все еще быстро распространяется, он все еще смертоносен, и большинство людей подвержены риску заражения", – сказал глава ВОЗ.

Он, в частности, заявил, что 18 июня был зафиксирован рекордный прирост новых пациентов с начала эпидемии – более 150 тыс. за сутки.

Гебрейесус призвал "все страны и всех людей проявлять максимальную бдительность". "Продолжайте соблюдать дистанцию, оставайтесь дома, если чувствуете недомогание. Продолжайте прикрывать нос и рот, когда кашляете. Носите маску, когда это уместно, и продолжайте мыть руки", – заявил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 июня в мире заразилось более 8,55 млн человек, 4,2 млн из них уже выздоровели, более 457 тыс. скончались.

Теги: эпидемия, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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