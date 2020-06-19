Почти половина всех случаев заражения коронавирусной инфекцией, которые были зарегистрированы 18 июня, приходится на Америку, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса ускоряется. Об этом он сказал на брифинге 19 июня. Видео его выступления опубликовано в Twitter ВОЗ.

"Пандемия ускоряется. Вчера ВОЗ сообщала о 150 тыс. новых случаев COVID-19 в мире. Это максимальное количество [новых пациентов] за один день с начала эпидемии", – отметил глава организации.

По его словам, почти половина случаев заражения, зарегистрированных 18 июня, приходится на страны Северной и Южной Америки. "Также большое количество [новых заболевших] было в Южной Азии и на Ближнем Востоке", – добавил Гебрейесус.

"The pandemic is accelerating.



More than 150K new cases of #COVID19 were reported to WHO yesterday – the most in a single day so far.



Almost half of those cases were reported from the Americas, with large numbers also being reported from South Asia & the Middle East"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 19, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 июня в мире заразились более 8,55 млн человек, 4,2 млн из них уже выздоровели, более 457 тыс. скончались.