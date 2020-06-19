ВОЗ приступила к третьей фазе испытания вакцины от COVID-19

По итогам третьей фазы испытания вакцины станет понятно, насколько препарат эффективен и безопасен, сообщила главный научный сотрудник Сумья Сваминатан.

Всемирная организация здравоохранения приступила к третьей фазе тестирования потенциальной вакцины от коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан 18 июня. Фрагменты ее онлайн-брифинга опубликованы на YouTube-канале Организации Объединенных Наций.

"Я настроена оптимистично, но разработка вакцин – это сложное дело", – отметила она.

По словам Сваминатан, по итогам третьей фазы испытаний станет понятно, является ли препарат эффективным и безопасным.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что уже сейчас организация думает над тем, как распределять вакцину. "Допустим, у нас будет 50 или 100 млн доз вакцины до конца года. Как их распределить? Должна ли вакцина сначала поступить в страны, которые в состоянии ее оплатить, чтобы привить все население, или эти дозы должны пойти на вакцинацию сотрудников системы здравоохранения, работающих на переднем крае, или в первую очередь наиболее уязвимым людям, то есть пожилым или людям с сопутствующими заболеваниями?" – рассказала она.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.