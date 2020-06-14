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В ЕС подписали соглашение на закупку 400 млн доз вакцин от COVID-19

В тестировании вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca примут участие 40 тыс. человек, сообщили в правительстве Нидерландов.

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В ЕС ожидают, что вакцина компании AstraZeneca будет доступна в конце 2020 года
В ЕС ожидают, что вакцина компании AstraZeneca будет доступна в конце 2020 года
Фото: depositphotos.com

Германия, Италия, Франция и Нидерланды подписали соглашение о закупке до 400 млн доз вакцин от COVID-19 для стран – членов Европейского союза. Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан на своей странице в Twitter.

Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca, отметил чиновник.

Четыре страны, чтобы не усложнять процесс координации между государствами-членами, создали альянс по вакцинам. Они ведут переговоры от имени всех стран – членов ЕС, сообщается на странице минздрава Германии в Twitter.

"Быстрые, скоординированные действия группы государств-членов создают дополнительную ценность для всех граждан ЕС в этом кризисе. Вместе с Европейской комиссией мы хотим стать еще быстрее и вести больше переговоров в будущем", – прокомментировал Шпан.

Как сообщается на сайте правительства Нидерландов, министр здравоохранения страны Уго де Йонге в письме в Европарламент написал, что фармацевтическая компания сможет предоставить странам ЕС от 300 до 400 млн доз вакцины поэтапно с конца 2020 года.

Он сообщил, что все страны – члены ЕС имеют возможность подписаться на сделку на тех же условиях, что и члены альянса по вакцинам. Когда вакцина станет доступной, дозы будут распределяться в зависимости от населения в каждой стране, отметил министр.

Отмечается, что вакцины будут приобретать по себестоимости, но точная цена не разглашается из-за переговорной позиции альянса.

В правительстве Нидерландов сообщили, что идут переговоры с дополнительными компаниями на случай провала вакцины в результате тестирования. Вакцина компании AstraZeneca будет протестирована на 10 тыс. человек. Дополнительное тестирование с участием еще 30 тыс. участников состоится в конце этого месяца.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

15 мая американский президент Дональд Трамп говорил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года.

19 мая в США заявили об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Германия, Франция, Италия, Нидерланды, правительство, Минздрав, население, Йенс Шпан
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