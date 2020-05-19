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В США заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях.

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Финальная стадия клинических испытаний начнется в июле
Финальная стадия клинических испытаний начнется в июле
Фото: ЕРА

В США заявили об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях. Об этом говорится в заявлении биотехнологической компании Moderna.

Первая фаза тестирования началась в апреле. В нем принимают участие добровольцы в возрасте от 18 до 55 лет. Положительные результаты исследования касаются именно этой фазы.

В заявлении компании говорится, что после применения вакцины количество антител у добровольцев либо превышало подобный показатель в крови тех, кто переболел коронавирусом, либо находилось на том же уровне. 

На первой стадии препарат показал себя безопасным, он переносится без осложнений. В Moderna добавили, что финальная стадия клинических испытаний начнется в июле.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 19 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 805 005 человекЖертвами COVID-19 стали 318 534 человека (+3 тыс. за сутки), выздоровели 1 787 527 человек.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

15 мая американский президент Дональд Трамп говорил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года.

Теги: США, добровольцы, исследование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, тестирование
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