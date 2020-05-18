В Бельгии медики устроили "коридор позора" премьер-министру. Видео
Медицинские работники одной из ведущих в Брюсселе больниц "Сен-Пьер" устроили "коридор позора" премьер-министру Бельгии Софи Вильмес, сообщает телеканал RTBF. Вильмес приехала в больницу, чтобы обсудить с медперсоналом вопросы, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции. В акции приняли участие около 120 врачей, медсестер, работников системы скорой помощи. Они выстроились по обе стороны дороги, по которой проехал кортеж премьера. По мере приближения машин участники акции поочередно стали разворачиваться спиной в знак недовольства решениями властей и их отношением к системе здравоохранения.
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