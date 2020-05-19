В США число заболевших COVID-19 превысило 1,5 млн

Бразилия за сутки вышла на третье место по распространению коронавирусной инфекции в мире, пандемия набирает обороты в Индии.

По состоянию на утро 19 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 805 005 человек (+80 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 318 534 человека (+3 тыс. за сутки), выздоровели 1 787 527 человек.

В США, которые остаются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 508 598, умерло 90 353, излечилось 283 178 человек.

Россия на втором месте по заболеваемости – там 290 678 заболевших, 2722 умерших и 70 209 выздоровевших от COVID-19.

На третье место по заболеваемости вышла Бразилия, где инфицировано уже 255 368 человек, умерло 16 853.

В Великобритании заболели 247 709 человек, умерло 34 876.

В Испании и Италии заразились соответственно 231 606 и 225 886 человек, скончалось 27 709 и 32 007 человек.

Индия перешагнула отметку в 100 тыс. – там уже 101 139 заболевших, 3163 умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 18 мая коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.