В Украине составлено 11 тыс. админпротоколов за нарушение правил карантина

Больше всего админпротоколов за нарушение карантина оформили в Харьковской и Днепропетровской областях.

С начала официального карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, правоохранители составили 11 228 административных протоколов о нарушении его правил. Об этом на запрос "Слідство.Інфо" ответили в Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что больше всего нарушений карантина зафиксировали в Харьковской и Днепропетровской областях – в обоих по более 1,7 тыс. административных протоколов. В Киеве и Киевской области зафиксировали 1210 нарушений.

Меньше всего административных протоколов за нарушение правил карантина правоохранители составили в Николаевской (84) и Закарпатской (86) областях.

В Украине штраф за нарушение правил карантина для граждан составляет от 17 до 34 тыс. грн.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, в том числе религиозные, независимо от количества участвующих. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что с 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.