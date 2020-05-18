Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Италии впервые с 7 марта от коронавируса умерло меньше 100 человек

За прошедшие сутки в Италии подтверждено менее 500 новых случаев заражения. Это минимум со 2 марта.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суточные потери в Италии упали до двухмесячного минимума
Суточные потери в Италии упали до двухмесячного минимума
Фото: EPA

В Италии за последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончалось 99 человек, сообщает La Repubblica со ссылкой на данные управления гражданской защиты.

Это минимальные суточные потери в стране с 7 марта, когда было подтверждено 97 летальных исходов. Общее количество жертв эпидемии, таким образом, достигло 32 007 человек.

За последние сутки вылечилось 2150 пациентов, общее число выздоровевших достигло 127 326.

Продолжают болеть 66 553 человека (-1798). В терапевтических отделениях лечение проходят 10 207 пациентов (-104), в отделениях интенсивной терапии – 749 (-13). Еще 55 597 человек лечатся в домашних условиях (-1681).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 225 886 (+451 – это самый низкий прирост новых случаев со 2 марта).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,75 млн человек, из них более 316 тыс. умерли, 1,75 млн выздоровели.

Теги: Италия, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS