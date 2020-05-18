В Италии впервые с 7 марта от коронавируса умерло меньше 100 человек

За прошедшие сутки в Италии подтверждено менее 500 новых случаев заражения. Это минимум со 2 марта.

Суточные потери в Италии упали до двухмесячного минимума Фото: EPA

В Италии за последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончалось 99 человек, сообщает La Repubblica со ссылкой на данные управления гражданской защиты.

Это минимальные суточные потери в стране с 7 марта, когда было подтверждено 97 летальных исходов. Общее количество жертв эпидемии, таким образом, достигло 32 007 человек.

За последние сутки вылечилось 2150 пациентов, общее число выздоровевших достигло 127 326.

Продолжают болеть 66 553 человека (-1798). В терапевтических отделениях лечение проходят 10 207 пациентов (-104), в отделениях интенсивной терапии – 749 (-13). Еще 55 597 человек лечатся в домашних условиях (-1681).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 225 886 (+451 – это самый низкий прирост новых случаев со 2 марта).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,75 млн человек, из них более 316 тыс. умерли, 1,75 млн выздоровели.