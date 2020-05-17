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В Италии зафиксирован новый минимум суточных потерь от коронавируса с начала карантина

Количество активных случаев коронавирусной инфекции в Италии опустилось ниже 70 тыс. впервые с 28 марта.

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За последние сутки в Италии вылечились 2366 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Италии вылечились 2366 пациентов с COVID-19
Фото: EPA

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса скончались 145 человек (на восемь меньше, чем днем ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Италии, опубликованные 17 мая.

Это минимальные суточные потери в стране с 8 марта, когда за день умерли 133 человека. Общее количество жертв эпидемии достигло 31 908 человек.

За последние сутки вылечилось 2366 пациентов, общее число выздоровевших достигло 125 176.

Продолжает болеть 68 351 человек (-1836). Издание La Repubblica подчеркивает, что количество активных случаев COVID-19 опустилось ниже 70 тыс. впервые с 28 марта. В терапевтических отделениях лечение проходят 10 311 пациентов (-89), в отделениях интенсивной терапии – 762 (-13). Еще 57 278 человек лечатся в домашних условиях (-1734).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 225 435 (+675).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,66 млн человек, из них более 312 тыс. умерли, 1,71 млн выздоровели.

Теги: Италия, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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