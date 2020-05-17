Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В МВФ рассказали, когда мировая экономика сможет вернуться к докоронавирусному уровню

Наиболее серьезный шок для мировой экономики, вызванный пандемией коронавируса, уже прошел, считает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Георгиева считает, что частичное восстановление экономики начнется в 2021 году
Георгиева считает, что частичное восстановление экономики начнется в 2021 году
Фото: ЕРА

До 2023 года мировая экономика сможет вернуться к показателям докоронавирусной эпохи. Такое мнение директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева высказала 15 мая в ходе онлайн-конференции, организованной изданием Politico.

По словам Георгиевой, самый серьезный шок уже произошел.

С марта в 170 странах наблюдается отрицательный экономический рост, отмечают в МВФ. Георгиева ожидает, что общий объем сокращения мирового ВВП в 2020 году окажется выше, чем прогнозировал Фонд (минус 3%), а в 2021-м начнется "частичное восстановление".

27 марта Георгиева заявила, что начался глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса. 9 апреля она сказала, что МВФ прогнозирует наихудшие последствия для мировой экономики с 30-х годов ХХ века.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: МВФ, ВВП, экономика, кризис, Кристалина Георгиева, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS