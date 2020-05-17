В МВФ рассказали, когда мировая экономика сможет вернуться к докоронавирусному уровню

Наиболее серьезный шок для мировой экономики, вызванный пандемией коронавируса, уже прошел, считает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Георгиева считает, что частичное восстановление экономики начнется в 2021 году Фото: ЕРА

До 2023 года мировая экономика сможет вернуться к показателям докоронавирусной эпохи. Такое мнение директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева высказала 15 мая в ходе онлайн-конференции, организованной изданием Politico.

По словам Георгиевой, самый серьезный шок уже произошел.

С марта в 170 странах наблюдается отрицательный экономический рост, отмечают в МВФ. Георгиева ожидает, что общий объем сокращения мирового ВВП в 2020 году окажется выше, чем прогнозировал Фонд (минус 3%), а в 2021-м начнется "частичное восстановление".

27 марта Георгиева заявила, что начался глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса. 9 апреля она сказала, что МВФ прогнозирует наихудшие последствия для мировой экономики с 30-х годов ХХ века.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.