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Авиасообщение между Украиной и миром может быть возобновлено в июне – Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подчеркнул, что Украина "потенциально готова" открыть границы после того, как аналогичное решение примет Европейский союз.

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В вопросе возобновления авиасообщения Украина ориентируется на ЕС, отметил Ляшко
В вопросе возобновления авиасообщения Украина ориентируется на ЕС, отметил Ляшко
Фото: EPA

Авиасообщение между Украиной и иностранными государствами может быть возобновлено с 15 июня. Об этом в комментарии изданию The Page сказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в Европейском союзе. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС. Но все это – при определенных эпидемических условиях. Мы смотрим на ЕС, смотрим на его динамику и потенциально тоже готовы открывать границы, но при условии, что мы будем иметь возможность и способность системы здравоохранения реагировать на опасность, когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной инфекцией не превышает, например, 50%", – отметил он.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, в том числе религиозные, независимо от количества участвующих. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро, тогда же было приостановлено международное авиасообщение. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что с 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.

В Украине по состоянию на 18 мая коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.

Теги: Украина, эпидемия, авиация, Европейский союз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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