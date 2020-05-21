Пандемия коронавируса закончится, когда появится вакцина – Меркель

Пандемия коронавирусной инфекции завершится, когда будет найдена вакцина или действенные методы лечения. Такое мнение 20 мая высказала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В связи с этим канцлер отметила, что вакцина или лекарства от коронавируса должны восприниматься как "глобальное достояние, которое должно быть доступно всем".
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 328,4 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились.
В Германии, по данным Института Роберта Коха, с начала эпидемии заразились 176,7 тыс. человек, из них 8,1 тыс. скончались, выздоровели 157,9 тыс.