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Пандемия коронавируса закончится, когда появится вакцина – Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вакцина или лекарства от коронавируса должны быть доступны каждому.

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Вакцина от коронавируса должна стать глобальным достоянием, сказала Меркель
Вакцина от коронавируса должна стать глобальным достоянием, сказала Меркель
Фото: EPA

Пандемия коронавирусной инфекции завершится, когда будет найдена вакцина или действенные методы лечения. Такое мнение 20 мая высказала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В связи с этим канцлер отметила, что вакцина или лекарства от коронавируса должны восприниматься как "глобальное достояние, которое должно быть доступно всем".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 328,4 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились.

В Германии, по данным Института Роберта Коха, с начала эпидемии заразились 176,7 тыс. человек, из них 8,1 тыс. скончались, выздоровели 157,9 тыс.

Теги: Германия, Ангела Меркель, эпидемия, лечение, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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