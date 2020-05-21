Пандемия коронавируса закончится, когда появится вакцина – Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вакцина или лекарства от коронавируса должны быть доступны каждому.

Пандемия коронавирусной инфекции завершится, когда будет найдена вакцина или действенные методы лечения. Такое мнение 20 мая высказала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В связи с этим канцлер отметила, что вакцина или лекарства от коронавируса должны восприниматься как "глобальное достояние, которое должно быть доступно всем".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 328,4 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились.

В Германии, по данным Института Роберта Коха, с начала эпидемии заразились 176,7 тыс. человек, из них 8,1 тыс. скончались, выздоровели 157,9 тыс.