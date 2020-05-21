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21 мая, 2020
 
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Навка вылечилась от COVID-19, Песков остается в больнице

Российская фигуристка Татьяна Навка полторы недели назад сообщила, что она и ее супруг, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заразились коронавирусом и были госпитализированы.

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Навка сдала отрицательный тест на коронавирус
Навка сдала отрицательный тест на коронавирус
Фото: tatiana_navka / Instagram

Заразившаяся коронавирусом российская фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы. Об этом 21 мая она рассказала в интервью Telegam-каналу Life Shot.

Спортсменка сообщила, что ее тест на коронавирус показал отрицательный результат. По словам Навки, ее супруг остается в больнице и продолжает лечение. 

О том, что пресс-секретарь президента РФ Песков госпитализирован с диагнозом "коронавирусная инфекция", 12 мая сообщило агентство ТАСС.

В интервью изданию Daily Storm супруга Пескова Навка заявила, что они с мужем были госпитализированы, чтобы "не заражать остальных членов семьи". По словам Навки, первым заразился ее муж. "Скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", – заявила она. 

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 328,4 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились.

По состоянию на 21 мая Россия занимает второе место в мире после США по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом: в стране заболели более 317 тыс. человек.

Теги: Россия, Дмитрий Песков, Татьяна Навка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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