Греция 15 июня откроет туристический сезон

Международное авиасообщение Греция планирует возобновить 1 июля. Грецкие власти решили, что туристам не нужно будет делать тест на коронавирус до поездки (ранее такая возможность обсуждалась) и они не должны будут проходить карантин после прибытия.

Греция официально начнет туристический сезон 15 июня, сообщил 20 мая в обращении к нации премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Текст обращения опубликован на сайте политика.

"Сезон начнется 15 июня, когда вновь откроются курортные гостиницы", – сказал премьер.

С 1 июля страна планирует возобновить прямые зарубежные рейсы.

Туристическое издание GTP.gr отметило, что 15 июня заработает аэропорт Афин, а 1 июля откроются все остальные греческие аэропорты. Первые туристы будут из стран с "обнадеживающими эпидемическими данными" – из Северной Европы и Балкан, сообщило издание Kathimerini.

По словам Мицотакиса, туристы при необходимости будут проходить тестирование на коронавирус и должны будут соблюдать общие санитарные правила (они будут объявлены в ближайшее время).

Грецкие власти решили, что туристам не нужно будет делать тест на коронавирус до поездки в Грецию (ранее такая возможность обсуждалась) и они не должны будут проходить карантин после прибытия.

16 мая в Греции открылись первые пляжи. Власти допускают максимальное пребывание 40 человек на 1000 м² площади пляжа, расстояние между зонтиками от солнца должно составлять не менее 4 м, а между лежаками – не менее 1 м.

По состоянию на 20 мая, по данным министерства здравоохранения, в Греции зафиксировано 2850 случаев коронавирусной инфекции, умерло 166 человек. В целом в стране провели 139 445 тестирований на коронавирус. В Греции один из самых низких уровней инфицирования в ЕС.

В Еврокомиссии прогнозируют, что из-за пандемии среди стран ЕС сильнее всего в 2020 году сократится экономика Греции (-9,7%). Прежде всего это связано с отсутствием туристов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 328,4 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились.

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны (куда входит и Греция) был введен в середине марта и будет действовать как минимум до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, продлевать или отменять блокирование границ.