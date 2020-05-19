11 стран Евросоюза согласовали правила безопасного туризма на лето

Министры иностранных дел 11 стран ЕС договорились о правилах, которые позволят их гражданам безопасно провести летний отпуск во время пандемии COVID-19.

О возобновлении туризма договорились Греция, Кипр, Германия, Испания, Италия, Португалия и другие страны Фото: pixabay.com

Страны Европейского союза договорились о возобновлении туризма – 11 государств согласовали правила, которые позволят европейцам путешествовать, не боясь заразиться коронавирусом, сообщает министерство иностранных дел ФРГ.

Свод правил, касающихся постепенного ослабления ограничений на передвижение, 18 мая в режиме видеоконференции согласовали министры иностранных дел Греции, Кипра, Германии, Испании, Италии, Австрии, Хорватии, Португалии, Мальты, Словении и Болгарии.

Министры договорились о поэтапном восстановлении трансграничных поездок. Главным приоритетом является возобновление туризма, которое не приведет к росту заболеваемости коронавирусом.

"Свобода передвижения и путешествий по Европе является фундаментальной частью европейского проекта. Наша цель – восстановить свободное передвижение всех граждан, будь то в профессиональных, образовательных или частных целях, на основе принципов пропорциональности и недискриминации", – отмечено в заявлении.

Министры призвали туристические компании принять меры предосторожности для защиты путешественников.

"Мы считаем, что это важный элемент для восстановления доверия общественности к безопасности путешествий", – подчеркнули в совместном заявлении министры.

18 марта лидеры ЕС приняли решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. Экономики стран Евросоюза понесли большие убытки от прекращения потока туристов.

После двух месяцев действия ограничений европейские страны разрабатывают план выхода из карантина. Греция планирует возобновить туристический сезон 1 июля. В стране готовы принимать туристов, которые сдадут тест на COVID-19 и смогут предъявить сертификат об отсутствии заболевания.

Италия разрешит въезд в страну иностранцам с 3 июня. Внешние европейские границы будут закрытыми по крайней мере до 15 июня.