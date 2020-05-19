В Испании восстановят внутренний туризм и начнут принимать иностранных гостей

С конца июня в Испании восстановят туристическую деятельность, заявил министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос.

Правительство Испании планирует восстановить внутренний туризм и открыть границы для иностранных туристов в конце июня. Об этом 18 мая RTVE заявил министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос.

По словам чиновника, двухнедельный карантин, который ввели на прошлой неделе для всех приезжающих из-за границы, будет отменен вместе с открытием ограничений на поездки внутри страны.

Абалос выразил надежду, что с конца июня в Испании восстановят туристическую деятельность.

По его словам, это будет туризм, "полностью контролируемый с гигиенической точки зрения". Он пояснил, что рабочая группа, которая сосредоточена на таких областях, как Канарские острова и Балеарские острова, где санитарные нормы находятся на "очень позитивном" уровне, вскоре предложит возможные решения.

По информации Business Insider, в Испании на долю туризма приходится 12% ВВП. Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, страна может впасть в глубокую рецессию. Согласно прогнозу Банка Испании, экономика королевства в текущем году может сократиться на 12,4%, а число безработных превысит 5 млн граждан при общей численности населения в 47 млн, отмечает портал.

18 марта лидеры ЕС приняли решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. Экономики стран Евросоюза понесли большие убытки от прекращения потока туристов.

После двух месяцев действия ограничений европейские страны разрабатывают план выхода из карантина.

Страны Европейского союза договорились о возобновлении туризма – 11 государств согласовали правила, которые позволят европейцам путешествовать, не боясь заразиться коронавирусом. Среди них – Греция, Кипр, Германия, Испания, Италия, Австрия, Хорватия, Португалия, Мальта, Словения и Болгария.