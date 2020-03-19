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В Испании количество новых случаев заражения коронавирусом выросло на четверть по сравнению с прошлыми сутками

За последние сутки в Испании зарегистрирован 3431 новый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 167 человек.

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В Испании объявлен строгий карантин
В Испании объявлен строгий карантин
Фото: ЕРА

За последние сутки в Испании коронавирусом заразился 3431 человек, рост числа новых случаев по сравнению с предыдущими 24 часами составил 25 процентных пунктов. Об этом на брифинге в Мадриде 19 марта сообщил глава центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями министерства здравоохранения страны Фернандо Симон. Об этом пишет El Pais.

В общей сложности с начала кризиса зарегистрировано 17 147 случаев инфицирования, в 33% случаев болели люди старше 65 лет. 

Выросло количество тяжелых случаев: в отделения интенсивной терапии поступило 939 человек, что на 165 больше, чем днем ранее.

За последние сутки умерло 169 граждан Испании, всего в стране умерло 767 человек. 1107 пациентов выздоровели.

Симон заявил о чрезвычайной важности соблюдения норм карантина во всей стране.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано 222 642 человека, 9115 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии.

Теги: Испания, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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