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Метр между лежаками, четыре метра между зонтиками. В Греции открылись пляжи. Фоторепортаж

17 мая, 2020 11.43
16 мая в Греции открылось более 500 пляжей, что вызвало немалый ажиотаж у отдыхающих, пишет Reuters. На популярном пляже Алимос к югу от Афин еще до рассвета выстроилась очередь желающих поскорее занять места. Смягчение мер социального дистанцирования, введенных в связи с карантином, совпало с приходом в Грецию жары. Власти допускают максимальное пребывание 40 человек на 1000 м² площади пляжа, расстояние между зонтиками от солнца должно составлять не менее 4 метров, а между лежаками – не менее 1 метра. В течение дня отдыхающим напоминают об ограничениях через громкоговорители, а соблюдение дистанции контролируют с дронов.
Теги: Греция, пляж, ограничения, отдых, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
 

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