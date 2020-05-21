Парламент Испании пятый раз продлил режим чрезвычайного положения

В Испании режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса будет действовать до 7 июня. Страна занимает пятое место в мире по распространению CОVID-19.

В Испании карантинные меры ослабили, в стране выздоровело более 150 тысяч человек Фото: EPA

Парламент Испании продлил на 15 дней, до 7 июня, чрезвычайное положение, сообщила пресс-служба Конгресса депутатов 20 мая.

Депутаты нижней палаты парламента пятый раз продлили состояние тревоги. За него проголосовали 177 депутатов, 162 высказались против и 11 воздержались.

Решение парламента предполагает, что местные власти смогут приостановить режим чрезвычайного положения на своих территориях, если у них будет благоприятная эпидемическая ситуация. Изменения в карантине и объем ограничения свободы передвижения людей автономные регионы будут согласовывать с правительством.

"В этом исключительном кризисе обычное законодательство оказалось недостаточным, а политическая критика бесполезна. Состояние тревоги полностью законно и является единственным правовым инструментом, который позволяет нам ограничить мобильность, необходимую для дальнейшего ограничения распространения вируса", – отметил премьер-министр Испании Педро Санчеc, выступая в парламенте.

Чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в Испании действует с 14 марта. Испания занимает пятое место по распространению COVID-19. По информации Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировали 232 555 случаев коронавируса, умерло 27 888, выздоровело более 150 тысяч человек.

С конца апреля в связи с улучшением эпидемической ситуации власти Испании начали ослаблять карантин. Со 2 мая взрослым разрешили выходить на прогулку и заниматься спортом на улице в определенные часы утром и вечером.

19 мая министерство здравоохранения Испании обязало жителей страны носить защитные маски в помещениях и на улице, если нет возможности соблюсти социальную дистанцию.