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Испанцев обязали носить маски везде, где нет возможности соблюдать дистанцию

Ношение защитных масок в общественных местах и закрытых помещениях в Испании сделали обязательным требованием.

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Везде, где нельзя соблюсти дистанцию в два метра, испанцы будут в масках
Везде, где нельзя соблюсти дистанцию в два метра, испанцы будут в масках
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Испании обязало жителей страны носить защитные маски в помещениях и на улице, где нельзя соблюсти социальную дистанцию. Об этом 19 мая сообщил директор Центра по координации предупреждений о вреде для здоровья и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон во время брифинга, который транслировался в Facebook.

Он подчеркнул важность использования защитных средств в помещениях и на улице, если нет возможности держаться на расстоянии двух метров. Симон попросил не подвергать риску заражения коронавирусом других людей.

https://www.facebook.com/MinSanidad/videos/532783180746939/

По информации El Pais, центральное правительство страны и региональные лидеры обсудили тему о расширении использования масок 18 мая. Было решено сделать средства индивидуальной защиты обязательными в закрытых помещениях и на улице.

С 4 мая испанцы в обязательном порядке должны были носить маски в общественном транспорте.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в Испании с начала пандемии коронавируса заразилось 232 037 человек. Страна занимает пятое место в мире по количеству заболевших после США, России, Бразилиии и Великобритании. От COVID-19 в Испании скончались более 27 тысяч человек.

6 мая парламент Испании продлил режим чрезвычайного положения до 24 мая. Однако с конца апреля в связи с улучшением эпидемической ситуации власти начали ослаблять карантин. Со 2 мая взрослым разрешили выходить на прогулку и заниматься спортом на улице в определенные часы утром и вечером.

Теги: Испания, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, маски
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