В Испании третий день менее 100 умерших от коронавируса

От коронавирусной инфекции в Испании скончалось 27 778 человек, в том числе 83 – за последние сутки, сообщило министерство здравоохранения страны.

В Испании улучшается эпидемическая ситуация, а в конце июня планируют открыть границы для туристов Фото: EPA

По состоянию на вечер 19 мая в Испании коронавирус методом полимеразной цепной реакции подтвердили у 232 037 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 295 испанцев.

От коронавирусной инфекции в стране скончалось 27 778 больных, в том числе 83 – за последние 24 часа. Таким образом, третий день подряд в стране фиксируют менее 100 летальных исходов за сутки.

Данные о количестве выздоровевших минздрав в отчете не предоставил, но, как отметил общественный вещатель RTVE, от инфекции уже вылечилось 150 376 испанцев, а 53 883 продолжают болеть.

Параллельно с ПЦР-тестированием (с его помощью в организме человека выявляют вирус) в стране проводят тестирование на антитела. С учетом двух видов тестов в Испании подтверждено 278 803 случая коронавируса, но в отчете минздрав приводит данные только по ПЦР-тестированию.

Власти считают, что на самом деле коронавирусной инфекцией уже могли переболеть около 2,3 млн жителей страны. По данным исследования, которое стартовало в конце апреля, около 26% инфицированных коронавирусом испанцев были бессимптомными носителями.

6 мая парламент Испании четвертый раз продлил так называемое состояние тревоги (самый низкий, третий, уровень чрезвычайного положения). Оно будет действовать до 24 мая. Но с конца апреля в связи с улучшением эпидемической ситуации власти ослабляют карантин. В конце июня правительство Испании планирует восстановить внутренний туризм и открыть границы для иностранных туристов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,8 млн человек, более 319,2 тыс. из них умерли, а 1,8 млн вылечились.