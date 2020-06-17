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Немецкой компании разрешили испытания вакцины от COVID-19 в ФРГ и Бельгии

Исследования вакцины будут проводить в Тюбингене в Институте тропической медицины, в Университетской клинике Мюнхена, Высшей школе медицины в Ганновере и в Университетской клинике Гента (Бельгия), сообщили в компании CureVac.

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Проект CureVac по созданию вакцины стартовал в начале 2020 года
Проект CureVac по созданию вакцины стартовал в начале 2020 года
Фото: EPA

Компании из ФРГ CureVac разрешили испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии и Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.

"Акционерное общество CureVac, биофармацевтическое предприятие и пионер в области доклинических и клинических разработок медикаментов, основанных на матричной РНК, сообщило сегодня, что немецкий регулятор, Институт Пауля Эрлиха (PEI) и бельгийское Федеральное агентство медицины и продуктов в сфере здравоохранения (FAMHP) одобрили исследования клинической фазы №1 по программе вакцинации для предотвращения инфекции SARS-CoV-2", – заявили в компании.

Исследования будут проводить в Тюбингене в Институте тропической медицины, в Университетской клинике Мюнхена, Высшей школе медицины в Ганновере и в Университетской клинике Гента (Бельгия).

Проект CureVac по созданию вакцины стартовал в начале 2020 года. В рамках первой доклинической фазы будет привито 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

14 июня сообщалось, что Германия, Италия, Франция и Нидерланды подписали соглашение о закупке до 400 млн доз вакцин от COVID-19 для стран – членов Европейского союза. Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Германия, медицина, Бельгия, ФРГ, вакцинация, исследование, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина
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