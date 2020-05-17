В Германии заявили, что обязательная вакцинация против коронавируса не нужна

Когда будет разработана вакцина от SARS-CoV-2, следует определить, какие группы населения подлежат прививкам, однако для обязательной тотальной вакцинации нет оснований, считает ведущий немецкий вирусолог Лотар Вилер.

Тотальная вакцинация всех жителей Германии против коронавируса не нужна. Такое мнение на пресс-конференции 16 мая высказал президент Института Коха, известный вирусолог Лотар Вилер, сообщает NDR.

По его словам, нет оснований для того, чтобы обязательно прививать всех. Когда безопасная и эффективная вакцина будет разработана, следует определить группы населения, которым она будет вводиться.

Что касается остальных, то жители ФРГ "достаточно умны", чтобы понимать пользу для здоровья от вакцинирования, добавил Вилер.

По данным Института Коха на 16 мая, в Германии инфицировано 173 772 человека (восьмое место в мире), от COVID-19 умер 7881 гражданин (восьмое место), процент смертности составляет 4,5.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.