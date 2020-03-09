Коронавирус SARS-CoV-2. В Германии зафиксировали первых два летальных случая

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в ФРГ достигло 1112.

В Германии уже больше 1100 зараженных коронавирусом Фото: ЕРА

В федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия в Германии два человека скончались от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 9 марта сообщила служба новостей телеканала ARD со ссылкой на региональное министерство здравоохранения и социальной защиты.

Одна из умерших – 89-летняя жительница Эссена, которая находилась в больнице с начала марта с тяжелой пневмонией.

Подробности о личности второй жертвы, жителе Хайнсберга, будут оглашены позже, сказали в ведомстве. Министр здравоохранения Северного Рейна – Вестфалии Карл-Йозеф Лауманн призвал максимально серьезно отнестись к эпидситуации.

Это первые летальные случаи на территории ФРГ. 8 марта гражданин Германии, пожарный из Гамбурга, скончался от коронавируса в больнице в Египте.

По данным Национального института имени Роберта Коха, количество заболевших в Германии на 9 марта составляет 1112, из них 484 – в земле Северный Рейн – Вестфалия.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечилось 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. При этом количество новых случаев ежедневно снижается.

По данным ВОЗ по состоянию на 8 марта, за пределами материкового Китая коронавирусом заразилось 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, за сутки умер 71 человек.