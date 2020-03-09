Молдова не будет пускать иностранцев, прилетающих из стран с коронавирусом, Румыния приостановила авиасообщение с Италией

Из-за распространения коронавирусной инфекции Молдова и Румыния вводят ограничения на въезд иностранцев.

В Молдову не будут пускать иностранцев, летящих в Кишинев из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом Фото: EPA

Молдова и Румыния из-за распространения коронавирусной инфекции вводят ограничения на въезд иностранцев.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику рассказал изданию NewsMaker, что с 10 марта на борт самолетов, летящих в Кишинев из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, будут пускать только граждан Молдовы.

Он подчеркнул, что Молдова может ввести ограничения на въезд иностранцев, но не может запретить своим гражданам возвращаться домой.

"Это наши люди, и мы обязаны пустить их домой. То есть сейчас мы не прекратим полеты. Сколько будет длиться этот этап, сложно сказать. Думаю, проблема не разрешится быстро", – сказал Кику.

Румыния с 9 марта приостановила авиасообщение с Италией, где зафиксировано наибольшее число инфицированных коронавирусом в Европе, сообщило министерство внутренних дел Румынии. Ограничение будет действовать до 23 марта.

Граждане Румынии, которые будут в этот период возвращаться домой из Китая, Италии, Ирана и Южной Кореи (в этих странах зафиксировано наибольшее количество инфицированных в мире), будут обязательно помещены на карантин. Авиаперевозчики не будут пускать на борт иностранцев, которые летят из этих стран в Румынию с пересадкой. Карантин или изоляция дома ждет и тех иностранцев, которые побывали в этих четырех странах и намерены попасть в Румынию наземным транспортом.

По состоянию на 9 марта в Молдове зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В Румынии, по данным МВД, 15 заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.