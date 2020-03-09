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09 марта, 2020
 
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Собчак рассказала, как борется с коронавирусом

Российский режиссер Константин Богомолов показал, как делает массаж своей жене, телеведущей Ксении Собчак.

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Собчак перечислила методы борьбы с коронавирусом
Собчак перечислила методы борьбы с коронавирусом
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российский режиссер Богомолов разместил в Instagram видео, в котором запечатлен его диалог с женой, телеведущей Ксенией Собчак, во время массажа. 

"Ксения Анатолиевна, как вы боретесь с коронавирусом?" – спрашивает Богомолов у супруги.

Собчак отвечает, что ей помогает массаж, противовирусный препарат и чеснок.

"А водочка?" – спрашивает Богомолов.

"Водочка? Можно и так", – говорит телеведущая.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. У них есть дочь Анна 2010 года рождения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 9 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3119. Вылечились 58 600 человек, общее число заразившихся с начала вспышки заболевания достигло 80 735. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 8 марта за пределам материкового Китая коронавирусом заразились 24 727 человек в 101 стране. Погибших от COVID-19 на данный момент 484, только за сутки умер 71 человек.

Единственный подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

Теги: Константин Богомолов, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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