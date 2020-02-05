Муж Собчак Богомолов: Facebook – это бесовское пространство

Российский театральный режиссер Константин Богомолов, супруг телеведущей Ксении Собчак, заявил, что в Facebook интеллигентный человек становится хамом.

Богомолов: В Facebook из людей выходят бесы. И очень многое о людях говорят Скриншот: Первый канал / Facebook

Российский театральный режиссер Константин Богомолов в интервью программе "Познер" на российском "Первом канале" сказал, что в Facebook из людей выходят бесы. Видео опубликовали на сайте "Познер онлайн".

"Facebook – это личная площадка, личное массмедиа. Я не понимаю, почему люди могут прийти ко мне на страницу и написать гадость, оскорбление, хотя им лично я ничего плохого не делал. Это как удто ллюди познакомились в компании, у нас есть общие знакомые, мы находимся в одном пространстве, потом он приходит и делает словесную гадость", – сказал Богомолов.

Он отметил, что в прошлом публиковал в Facebook пафосные личные декларации, а сейчас пользуется ресурсом как источником получения информации.

"Хамам надо отвечать, а Facebook парадоксальным образом полон хамов. Интеллигентный человек, придя в Facebook, становится хамом. Это удивительное пространство, где люди могут разругаться, а в жизни встретиться как ни в чем не бывало. Это очень любопытное бесовское пространство, где из людей выходят бесы. И очень многое о людях говорят", — заявил Богомолов.

Константин Богомолов родился 23 июля 1975 года в Москве. Он театральный режиссер и поэт, художественный руководитель Театра на Малой Бронной.

Богомолова 13 сентября 2019 года женился на российской телеведущей Ксении Собчак.