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24 февраля, 2020
 
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Богомолов показал семейное фото с Собчак и своей дочерью от первого брака

Российский режиссер Константин Богомолов показал фото жены, телеведущей Ксении Собчак с его дочерью Анной от первого брака, которое стоит у него на рабочем столе.

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Богомолов: Пока любовь моя в Миланах, пока любимая дочь учится, мы работаем на благо русской культуры
Богомолов: Пока любовь моя в Миланах, пока любимая дочь учится, мы работаем на благо русской культуры
Фото: konbog75 / Instagram

Российский режиссер Богомолов показал в Instagram семейное фото, на котором они с супругой, телеведущей Ксенией Собчак, позируют вместе с дочерью Богомолова Анной от брака с актрисой Дарьей Мороз.

"Пока любовь моя в Миланах, пока любимая дочь учится, мы работаем на благо русской культуры", – написал он.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Теги: Ксения Собчак, Дарья Мороз, Константин Богомолов
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