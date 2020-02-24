Богомолов показал семейное фото с Собчак и своей дочерью от первого брака

Российский режиссер Константин Богомолов показал фото жены, телеведущей Ксении Собчак с его дочерью Анной от первого брака, которое стоит у него на рабочем столе.

Богомолов: Пока любовь моя в Миланах, пока любимая дочь учится, мы работаем на благо русской культуры Фото: konbog75 / Instagram

Российский режиссер Богомолов показал в Instagram семейное фото, на котором они с супругой, телеведущей Ксенией Собчак, позируют вместе с дочерью Богомолова Анной от брака с актрисой Дарьей Мороз.

"Пока любовь моя в Миланах, пока любимая дочь учится, мы работаем на благо русской культуры", – написал он.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.